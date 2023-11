Ducati presenta la nuova collezione abbigliamento 2024: dal Racing all'ambito Urban

Dopo il grande successo riscontrato a EICMA 2023, dove la Hypermotard 698 Mono è stata eletta moto più bella della fiera, Ducati si appresta a vivere il weekend più importante della stagione: Bagnaia si gioca il titolo mondiale a Valencia. Nel frattempo è uscita la nuova collezione abbigliamento Ducati 2024.

La collezione è pensata per ogni tipo di appassionato: dai classici capi Racing si passa al Touring, all'Urban e allo Sportswear. In campo Racing la principale novità è la tuta Ducati Corse K3 in pelle di canguro, disegnata da Drudi Performance e prodotta da Dainese in esclusiva per Ducati. Questo capo può anche essere personalizzato grazie al programma Ducati SuMisura. Sempre in ambito corse è stato rinnovato il casco top di gamma Ducati Corse V7 di Arai, infine gli stivali Ducati Corse V6 Air completano il look.

Fra le novità della linea Touring segnaliamo il casco Strada Tour V5, dotato di calotta esterna SFL e calotta interna in EPS a densità differenziate. Ottimi per l'utilizzo touring anche i guanti Tour C5 sviluppati da Held.

In ambito Urban abbiamo il casco D-Attitude V2 e la giacca Flow C5, quest'ultima disegnata da Drudi Performance. La linea Sport infine si arricchisce dei caschi Ducati Theme V2 e D-Rider V2, entrambi disegnati da Drudi Performance. Abbiamo poi la giacca Black Rider C2, sempre sviluppata da Drudi Performance, e gli stivali Speed Evo WP C2, questa volta realizzati da Alpinestars. Le novità 2024 dell’Apparel Ducati sono disponibili presso la rete di concessionari della Casa di Borgo Panigale oppure sullo Shop Ufficiale Ducati.