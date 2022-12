Dua Lipa riceve la doppia cittadinanza: 'Sarò anch'io una cittadina albanese'

Se c'è una cantante che più di ogni altra incarna lo spirito dei tempi odierni, quella è senza dubbio Dua Lipa. Dopo sucessi come Levitating e Physical, la popstar sembra fermamente intenzionata a rimanere sulla cresta dell'onda. Un vero e proprio fenomeno musicale, riconosciuto in tutto il mondo.

La cantante ha ricevuto la cittadinanza albanese dal presidente Bajram Begaj in persona, per il suo "ruolo nel diffondere la fama degli albanesi a livello internazionale attraverso la musica". Un importante riconoscimento, con Dua Lipa che da adesso potrà ritenersi a tutti gli effetti una cittadina albanese.

Nata a Londra nel 1995, la popstar è nata da una coppia di Albanesi immigrati dal Kosovo, che si sono trasferiti in Inghilterra per via dei disordini geopolitici che hanno ridisegnato Balcani ed ex Jugoslavia. "Da oggi sarò anch'io una cittadina albanese con i documenti", ha affermato fieramente Dua Lipa, dopo il giuramento tenutosi al Municipio di Tirana in presenza del sindaco della città Erion Veliaj.



Una vera "cittadina del mondo", quindi, molto popolare anche nel nostro Paese, come dimostrano le sue numerose apparizioni in programmi italiani. Oltre ad aver infiammato il palco dell'Ariston durante il 70° Festival di Sanremo, la cantante ha recentemente preso parte anche al secondo live show di X Factor 2022 per la gioia di tutti i suoi fan italiani. A proposito di talent show: come ascoltare gli inediti di X-Factor 2022?