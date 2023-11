Dua Lipa rosanero: la popstar posa con la maglia del Palermo

Dua Lipa è tifosa del Palermo calcio? Non lo sappiamo, ma la domanda che tutti si fanno nelle ultime ore è: “cosa ci fa la popstar con la maglia del Palermo addosso?”. Una risposta a tale domanda ovviamente non la sappiamo dare, ma la fotografia pubblicata sul web ha già fatto il giro del web ed ha fatto impazzire i tifosi.

Dua Lipa, che il prossimo venerdì pubblicherà il suo nuovo singolo “Houdini”, è infatti testimonial Puma da diversi anni e per tale ragione ha posato in vista del lancio delle sneakers “Puma Palermo”. Per l’occasione, la cantante britannica di origini kosovare-albanesi, non si è limitata ad indossare la storica scarpa da tennis, ma anche la divisa che la squadra di calcio siciliana sta sfoggiando durante la stagione in corso.

La fotografia è stata pubblicata prima da Foot Locker Europe, e poi direttamente dal club di Viale Del Fante che l’ha ripresa sui propri account social sottolineando che “Dua Lipa knows what’s up! The Puma pink Palermo is the way to go”, ovvero che Dua la sa lunga ed ha buon gusto. Sui social intanto c’è già chi sogna un concerto di Dua Lipa al Renzo Barbera. Un sogno destinato a restare tale?