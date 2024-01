Dua Lipa contro Liam Gallagher, il botta e risposta al veleno che non ti aspetti

Cosa hanno in comune Dua Lipa e Noel Gallagher? Apparentemente nulla, a parte alcune dichiarazioni rilasciate dalla popstar di “Houdini” di recente, in cui si è scagliata contro i gruppi britpop come Oasis e Blur.

In una recente intervista Dua Lipa ha affermato che per il nuovo album - di cui sappiamo molto poco e che è stato soprannominato dai fan DL3 - si è ispirata alla “rave culture del Regno Unito” ed ha elogiato il livello artistico delle brand britopop di cui gli Oasis e i Blur sono i principali fautori. Tuttavia, la 28enne londinese ha affermato che intende “separare l’arte dalla persona”, riferendosi a tali band, e che “l’aspetto a cui sono veramente legata è quello musicale. Il modo in cui si sono comportati, le cose che hanno fatto sono odiose”.

In particolare, Dua Lipa nella stessa intervista precisa che si riferisce ai comportamenti di tali rockastar: “c’era molta tossicità nel modo in cui la gente vedeva gli artisti e musicisti. Se non si fossero comportati in quel modo, sarebbero stati visti come noiosi, e penso sia un pessimo modo di vedere il tutto”.

A stretto giro di orologio, è arrivata la replica di Liam Gallagher, che insieme al fratello Noel ha fondato gli Oasis. Secondo il cantante, Dua Lipa è “solo gelosa”. Poche parole ma lapidarie, che hanno dato il via libera ad un botta e risposta che mai ci saremmo aspettati.