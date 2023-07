Da Dua Lipa a Billie Eilish e Ryan Gosling: nell'album di Barbie c'è di tutto

Del film di Barbie si parla tantissimo in questi giorni (qui trovate la nostra recensione del film di Barbie), ma c’è un’altra arma che la regista Greta Gerwig si è giocata e che ha fatto diventare la pellicola con protagonista Margot Robbie e Ryan Gosling già un fenomeno pop mondiale: la soundtrack.

In concomitanza con l’arrivo nelle sale, è arrivato sulle piattaforme di streaming anche “Barbie The Album”, che è molto più che un classico disco contenente le canzoni che gli spettatori ascolteranno durante l’ora e 54 minuti.

Al suo interno infatti c’è il gotha della musica pop contemporanea: da Lizzo alla superstar Dua Lipa, passando per Billie Eilish ed i Tame Impala che hanno composto delle canzoni in grado di “rispecchiare a pieno le immagini presenti sullo schermo”.

Questa la ricchissima (e rosissima) tracklist:

Lizzo – Pink

Dua Lipa – Dance The Night

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

Charli XCX – Speed Drive

KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

Tame Impala – Journey To The Real World

Ryan Gosling – I’m Just Ken

Dominic Fike – Hey Blondi

HAIM – Home

The Kid LAROI – Forever & Agai

Khalid – Silver Platter

PinkPantheress – Angel

GAYLE – butterflies

Ava Max – Choose Your Fighter

FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)

Ad anticipare l’album ci ha pensato Dua Lipa (che è tra le protagoniste del film) con la sua “Dance The Night” già diventata una delle hit estive, e siamo sicuri che non sarà l’ultima. Come si può vedere in alto però, tra gli artisti della OST c’è anche Ryan Gosling che nella pellicola interpreta Ken: chi ha visto il film già parla della sua canzone come un vero e proprio tormentone.