Dua Lipa, nuovo album vicino? Il singolo potrebbe arrivare prestissimo

Forte del successo di “Dance in The Night”, scritto per la colonna sonora del film Barbie con Margot Robbie, Dua Lipa sarebbe vicina ad annunciare il nuovo album, sequel di “Future Nostalgia” del 2020 che l’ha resa una delle popstar più amate e celebri al livello mondiale.

Sul web si parla molto del nuovo lavoro della cantante di Londra, ed a giudicare da quanto emerso Dua Lipa avrebbe già iniziato a seminare qualche indizio sui propri account. In molti hanno notato la rimozione di alcuni post dall’account Instagram (non si sa se siano stati archiviati o meno): la popstar non sembra però aver azzerato completamente i profili, come fatto da Taylor Swift poco prima dell’annuncio di “Reputation”.

I rumor affermano che l’annuncio di DL3 (così è noto tra i fan l’album) non sarebbe vicino ma Dua Lipa potrebbe pubblicare il primo singolo già venerdì 29 Settembre 2023. Nei giorni successivi dovrebbe seguire una campagna di teasing che porterà all’annuncio ufficiale. Nessuna informazione però sulla possibile data di lancio dell’LP. Nessun rumor sull'eventuale presenza di ospiti speciali nell'album.

Future Nostalgia è stato uno degli album più premiati del 2020 ed ha trionfato ai BRIT Awards ed i Grammy Awards, ottenendo il riconoscimento come miglior album pop vocale.