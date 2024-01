Dua Lipa, il nuovo album sarà pop-psichedelico e conterrà 11 brani

Il singolo Houdini di Dua Lipaè, come previsto, il preludio ad un nuovo album che la popstar dovrebbe pubblicare nel corso del 2024 e di cui ha parlato in occasione di un’intervista rilasciata a Rolling stone, dove figura come star di copertina di questo mese.

Su DL3, ovvero il titolo che hanno dato i fan al lavoro della cantante, al momento sappiamo molto poco ma Dua Lipa ha raccontato che si tratterà di un tributo tra pop e lo psichedelico alla “rave culture del Regno Unito”. La popstar di origini albanesi ha raccontato che per il lavoro del disco, che conterrà 11 tracce, si è ispirata a gente come Primal Scream e Massive Attack, definiti “punti di riferimento per una ragazza londinese che adora girare la città di notte”.

Come si è visto nel video di “Houdini” e nelle fotografie in cui Dua Lipa è stata ritratta al fianco di altre star, ad accompagnare il disco ci sarà un’estetica diversa: la cantante ha detto addio al body glamorous abbracciando uno stile più congeniale a gruppi britpop come gli Oasis ed i Blur che sono i riferimenti per questa nuova era della sua carriera. Dua Lipa a riguardo ha affermato che si tratterà di “un disco un po’ più grezzo. Voglio catturare l’essenza della gioventù e della libertà, cosa succede quando ti diverti e lasci che le cose accadano, belle o brutte che siano. Tanto non puoi farci nulla, devi solo seguire il ritmo che ti impone la vita”.

L’intervista completa è disponibile sul sito di Rolling Stone.

(Image credits: Rolling Stone US, Michael Bailey-Gates)