Drake svela in anticipo le nuove NOCTA x Nike Hot Step 2 in total white, tutte bianche

Le nuove NOCTA x Nike Hot Step 2 Total Orange sono in arrivo durante l'estate, nelle scorse ore però il rapper canadese Drake ha svelato anche una seconda colorazione per questa scarpe molto attesa dai fan dell'artista e non solo.

NOCTA è il brand di Nike che commercializza scarpe, felpe e altri prodotti realizzati in collaborazione con Drake, ogni nuovo articolo registra il sold-out in tempi brevissimi e spesso i prezzi di resell salgono alle stelle. E' facile capire dunque quanto hype circondi il lancio delle NOCTA x Nike Hot Step 2.

E se la colorazione Total Orange vi sembra eccessivamente vistosa, questa seconda colorway incontra i gusti di chi cerca tonalità più sobrie. Una sola tonalità dominante, il bianco, almeno a giudicare dalla foto postata dallo stesso Drake su Instagram, anche se non mancano dettagli cromati e riflettenti in colore argento e oro. La nuova Nike Hot Step 2 in collaborazione con Nocta arriverà durante l'estate 2024 (la data di uscita precisa non è ancora stata rivelata) in vendita presso rivenditori selezionati e tramite l'app SNKRS di Nike al prezzo di 200 dollari. E sempre alla fine dell'estate (il 31 agosto, per la precisione) Nike lancerà anche una nuova colorazione della leggendaria Air Jordan 3, anche questa dedicata agli amanti dei colori chiari e non troppo vistosi.

Su Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Light è uno dei più venduti di oggi.