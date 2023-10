Drake ha regalato una Mercedes-Benz Classe G ad un fan durante un concerto a Toronto

È passata poco più di una settimana dalla pubblicazione del nuovo album “For all The Dogs” di Drake ed il rapper canadese sta tenendo molti concerti. I live del canadese però non si contraddistinguono solo per un’alta partecipazione da parte dei fan, ma anche per siparietti e..regali.

Se qualche giorno fa il rapper aveva regalato un’ingente somma di denaro ad uno spettatore che si era da poco lasciato con la ragazza, quanto avvenuto a Toronto è ancora più incredibile. il 36enne infatti ha messo in palio un’auto di lusso, una Mercedes-Benz Classe G, che ha poi donato ad un fortunato fan pescato tra il pubblico.

Il destinatario dell’importante premio è stato selezionato in maniera completamente casuale, in contrasto con quanto è solito fare: l’artista infatti abitualmente scruta la folla per scegliere in maniera più precisa chi premiare.

"Questo è quello che farò", ha detto al pubblico durante lo spettacolo alla Scotiabank Arena. “Sceglierò un biglietto vincente da questo tamburo qui. Voglio che tutti siano super silenziosi” ha affermato, prima di immergere la mano in un contenitore trasparente contenente dei bigliettini con i numeri di posto stampati. Alla fine è stato estratto il numero 17483, che era al secondo piano del locale e che ha portato a casa il suv G 550 da 139.900 Dollari. Non male.