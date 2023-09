Drake, il nuovo album 'For All The Dogs' ha finalmente una data d'uscita

Solo qualche settimana fa, Drake aveva svelato la copertina del nuovo album For All The Dogs, disegnata dal figlio. Nelle scorse ore il rapper ha finalmente comunicato la data di lancio del disco.

L’uscita del nuovo attesissimo disco è infatti prevista per il 22 Settembre, ed è legata al suo libro di poesie “Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness”, che ha pubblicato a Giugno 2023.

Il rapper sui propri account ufficiali social ha pubblicato un video d’archivio del padre, Dennis Graham, che si faceva chiamare “Cousin Dennis”, in cui cantava con una band blues in un programma televisivo locale di Toronto ad inizi anni 90.

L’annuncio ha suscitato le reazioni non solo dei fan (il post ha racimolato oltre 1,2 milioni di like) ma anche di VIP come Nina Dobrev e Conor McGregor, che hanno mostrato tutto il loro entusiasmo per l’annuncio.

“For All the Dogs” è l’LP sequel di “Honestly, Nevermind” del 2022 e di “Her Loss” a cui aveva collaborato con 21 Savage.

Proprio in occasione della pubblicazione della raccolta di poesie “Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness” era stato diffuso un QR code che rimandava al sito titlesruineverything.com in cui Drake annunciava di aver “fatto un album per accompagnare un libro. Dicono che gli manca il vecchio Drake, non mi tentare. For All The Dogs”.