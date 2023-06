Dormireste in un hotel a forma di spada? La scommessa super-lussuosa del Qatar

Vi abbiamo spiegato come prenotare voli e hotel a basso costo con i consigli di Skyscanner, ma magari qualcuno potrebbe essere interessato ad una vacanza immersa nel lusso o in una location poco convenzionale. Se vi riconoscete in questa tipologia di viaggiatori, le Katara Towers di Doha, in Qatar, potrebbero fare per voi.

Come spiega la CNN, le Katara Towers altro non sono che due hotel a forma di "spada", il cui intreccio crea una forma unica nello skyline di Doha. L'hotel a sinistra, nell'immagine qui sotto, è della catena Raffles; l'hotel di destra, invece, è della catena Fairmont. Il complesso in cui sono inscritti i due edifici misura la bellezza di 300.000 metri quadrati, mentre le costruzioni hanno un'architettura che cita le scimitarre tipiche del Qatar.



L'Hotel Raffles è un complesso di sole suite che prende spunto dall'arte contemporanea quanto dalla tradizione qatariota: all'ingresso dell'edificio si trova dunque un enorme lampadario a caleidoscopio alto ben 42 metri, che illumina un grande pianoforte bianco che gli ospiti possono suonare quando lo desiderano. Tra le facility dell'hotel abbiamo un cinema privato, un rooftop con un bar che ospita performance live di noti artisti da tutto il mondo e persino una suite che contiene al suo interno una piscina.

L'Hotel Fairmont è più minimale e pensato per chi vuole immergersi nella cultura di Doha a 360°. La hall dell'hotel ha dei muri ricoperti di oro a 18 carati ed è illuminata dal più grande candelabro del mondo, alto ben 56 metri. Tutte le suite sono state pensate per mimare l'interno di uno yacht, sfruttando anche il fatto che le stanze del Fairmont danno tutte sul Golfo Persico, con una vista mozzafiato.



Ma come fare a scegliere tra il Raffles e il Fairmont? Secondo Chirstian Hirt, che dirige entrambe le proprietà, ciascuna ha la propria base di clienti e il proprio stile. "gli ospiti del Raffles sono dei viaggiatori raffinati che cercano esperienze culturali nuove e diverse da quelle che hanno avuto fino ad ora. Gli ospiti del Fairmont, invece, sono viaggiatori con molta esperienza, che vogliono scoprire la loro destinazione e la cultura locale in modo autentico".