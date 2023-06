Dormire sul fondo di una miniera vittoriana abbandonata: nel Galles si può!

Quella per l'hotel più bizzarro al mondo è una contesa con tantissimi partecipanti. Dopo aver visto l'hotel a forma di sciabola in Qatar, oggi ci spostiamo nel Vecchio Mondo, dove il "Deep Sleep" si fregia del titolo di albergo più profondo al mondo, ad una profondità di 400 metri sotto il livello del terreno.

L'hotel, che si trova circa 400 metri al di sotto dei Monti Snowdonia, Parco Nazionale del Regno Unito dal 1951, è una delle strutture più particolari del mondo, nonché una delle più care dell'intero Galles. Il Deep Sleep, infatti, costa tra le 350 e le 550 sterline a notte, a seconda della camera che sceglierete di occupare: stiamo parlando di un prezzo compreso tra 410 e 640 Euro!

Ovviamente, il prezzo così alto dipende dall'esclusiva collocazione della struttura, che si trova in fondo ad una miniera abbandonata di epoca vittoriana. Se vi state domandando come farete a scendere fino a 400 metri sotto il livello del terreno, sappiate che l'hotel stesso spiega che "la discesa è lunga e difficile. Ci sono delle antiche scale realizzate dai minatori, dei ponti decadenti e delle difficoltà da oltrepassare. Sarete accompagnate da un istruttore, che vi fornirà informazioni storiche sull'affascinante miniera e l'ambiente circostante".

Fortunatamente, continua l'hotel, "non c'è fretta: dopo una camminata di un'ora, sarete scesi di circa 1.375 piedi in profondità nel cuore della terra, e un'imponente porta d'acciaio vi dirà che siete arrivate al Deep Sleep. Qui, vi forniremo un drink caldo e alcune informazioni sulla struttura. Avrete tutto il tempo per riposare in serata".

Anche la cena offerta dal Deep Sleep è a tema, e consiste di una "razione per esploratori" preparata dagli chef dell'hotel. Dopo la cena, la gestione della struttura invita gli ospiti a "ritirarsi nella propria stanza per un sonno davvero profondo! Il vostro istruttore e un membro dello staff tecnico resteranno in una stanza separata tutta la notte, perciò non sarete mai lasciati soli nella miniera. Il mattino dopo, sarete svegliati con una zuppa calda e inizierà la lunga risalita verso la luce del giorno".

Insomma, quella del Deep Sleep è più un'esperienza a 360° che un vero e proprio hotel. Ciononostante, l'ospitalità garantita dalla struttura sembra essere di alto livello, come mostrano le immagini che trovate a corredo di questa notizia.