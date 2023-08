Dormire in mezzo agli elefanti in un hotel superlusso? Si può, nel nuovo lodge di Hilton

Se siete in cerca di una vacanza nella natura incontaminata ma un viaggio al Polo Nord o al Polo Sud non fa per voi, perché non prenotare una camera d'hotel immersa nella giungla dello Sri Lanka, dove potrete addirittura dormire in compagnia degli elefanti? Sì, da oggi si può fare!

L'esperienza viene proposta dall'Hilton Yala Resort, alle porte dello Yala National Park, all'estremità sudorientale dell'isola dello Sri Lanka. L'hotel, che verrà ufficialmente inaugurato il 31 agosto, è quanto di più lontano possibile dalla classica "esperienza Hilton": non si tratta infatti di un grande palazzo all'avanguardia immerso nel cuore di una metropoli, ma di un vero e proprio safari lodge in un parco naturale, una destinazione perfetta per una fuga nella natura.



La costruzione della struttura è iniziata nel 2017, quando il gruppo Hilton ha firmato un contratto per un totale di sei hotel in tutto lo Sri Lanka, tra cui alcuni nelle città di Colombo, Negombo e Kandy. Il lodge è stato completato nel 2019, ma non è mai entrato in funzione a causa della pandemia da Covid-19. Addirittura, il gruppo Hilton aveva pensato ad una direzione tutta al femminile per la struttura: un evento più unico che raro in Sri Lanka.



L'hotel si trova a cinque minuti a piedi dallo Yala National Park, le cui piste per safari e avvistamento di elefanti sono rinomate in tutto il mondo. Grazie alle escursioni programmate dal lodge, insomma, potrete avventurarvi nel parco nella speranza di vedere uno di questi giganteschi mammiferi. I più fortunati, addirittura, potrebbero persino scorgere un elefante che costeggia pacificamente la propria camera d'hotel, dal momento che lo Yala Resort è immerso nella foresta a sua volta.



Se invece preferite la spiaggia, sappiate che il resort è collocato direttamente sul mare: dalla spiaggia privata dello Yala Resort potrete inoltre imbarcarvi per delle esperienze di snorkeling nei pressi della barriera corallina al largo dello Sri Lanka. Infine, tra le attività proposte ci sono anche le visite al Bundala National Park, assai noto per la sua popolazione di uccelli esotici, e quelle ai templi di Kataragama e Sithulpauwa, entrambi collocati a pochi chilometri dal lodge.