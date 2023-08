Dormire 'come le giraffe': le capsule per i pisolini in piedi arrivano in Giappone

Il sonno è vitale per ogni essere umano: un ciclo sonno-veglia sbagliato, infatti, può avere gravi ripercussioni in termini di salute fisica e psichica. L'importanza di dormire bene, però, non sembra aver fermato una startup giapponese dalla realizzazione di una capsula verticale per dormire in piedi, che presto potrebbe arrivare negli aeroporti.

La capsula si chiama GiraffeNap e prende il suo nome dal fatto che alcuni grandi mammiferi - come le giraffe - non dormano da sdraiati, bensì stando in piedi. Il prodotto è stato realizzato dalla startup giapponese G-Nap e arriverà sul mercato nel corso del 2023: l'acquisto, ovviamente, non sarà aperto a tutti, ma solo a hotel, aeroporti, stazioni ferroviarie e altri luoghi pubblici o privati dove già vanno di moda i capsule hotel, particolarmente utilizzati in oriente.



Per la verità, GiraffeNap non è una "camera d'hotel" vera e propria, ma un piccolo pod da utilizzare per un riposino a metà giornata (il cosiddetto power nap: dormire per 20 minuti circa nel primo pomeriggio per riattivare l'organismo in vista del pomeriggio e della sera). Per questo, G-Nap ha pensato ad una capsula che permette di dormire restando perfettamente in piedi, senza sdraiarsi su un letto o una brandina.



Ciò fornisce dei grandi vantaggi, dal momento che evita che i vestiti si stropiccino, riducendo al minimo anche la manutenzione delle capsule stesse, che non hanno lenzuola o coperte da cambiare. Se non volete adottare una soluzione "da giraffa" e dormire in piedi, inoltre, la capsula è dotata di un'apposita seduta ergonomica con poggia-ginocchia e con un particolare cuscino per il volto (simile a quello usato da alcune macchine di oculisti e dentisti) che vi permetterà di riposare i muscoli facciali e del collo pur tenendo la testa dritta.



Ovviamente, tutte le sedute e i cuscini di GiraffeNap potranno essere liberamente regolati dall'utente e sono stati pensati per fornire una postura corretta per il pisolino, permettendo a chi usa le capsule di addormentarsi facilmente e di non avere dolori indesiderati al risveglio. Per di più, l'azienda produttrice sta valutando anche uno "scheletro" esterno in bambù, che dovrebbe garantire un isolamento acustico eccezionale.