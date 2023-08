Dormire bene, mangiare meglio: questa catena di hotel ha 37 Stelle Michelin, una in Italia

Dopo aver scoperto il volo di linea più lungo al mondo e il suo servizio extra-comfort per i passeggeri, restiamo nel mondo dell'ospitalità di lusso per un viaggio nella catena di hotel con più ristoranti stellati al mondo. Le catene di hotel di fascia altissima sono numerose, ma sapete quale offre il cibo migliore?

Ebbene, una ricerca di Falstaff Travel svela che lo scettro spetta alla catena Four Seasons, che ha raccolto un totale di 32 stelle Michelin su 25 ristoranti premiati, sparsi per 19 location in tutto il mondo. Altro che Hilton, Marriott e Ritz-Carlton!

La guida Michelin del 2023, infatti, ha premiato con ben 32 stelle i ristoranti degli hotel Four Seasons. 27 di queste stelle sono andate a ristoranti gestiti in modo indipendente dalla catena di hotel, mentre solo cinque sono state fornite a locali in co-gestione da parte di quest'ultima e di proprietari terzi. "Si tratta di un riconoscimento meritato per il nostro team, che dimostra ogni giorno grande talento e dedizione al proprio lavoro, per deliziare e impressionare i nostri ospiti ad ogni pasto", ha spiegato Kimblery Grant, Direttrice Globale di bar e ristoranti della catena Four Seasons.

Tra le performance spicca quella del Four Seasons Hotel di Hong Kong, con sette stelle Michelin tutte sotto lo stesso tetto. Queste ultime sono divise tra il ristorante Caprice, il Lung King Heen e il Sushi Saito, entrambi con due stelle, nonché con la new-entry Noi dello chef argentino (ma di origini italiane) Paulo Airaudo. Impressionanti anche le cinque stelle del Four Seasons Hotel George V di Parigi, con i suoi ristoranti Le Cinq, Le George e L'Orangerie, tutti specializzati in cucina francese.

Anche l'Italia, però, ha di che sorridere. Contribuisce al successo della catena Four Seasons il San Domenico Palace - A Four Seasons Hotel di Taormina, che raccoglie una stella Michelin sotto la direzione dello chef Massimo Matarro. Si aggiudica un'altra stella anche il Four Seasons Hotel and Residences at The Surf Club di chef Thomas Keller, collocato sulle meravigliose spiagge della Florida.

In ogni caso, sembra che Four Seasons voglia cementare il primato con altre collaborazioni stellate nei prossimi anni: nuovi hotel con ristoranti di pregio saranno infatti aperti a Rabat (in Marocco), a Doha (in Qatar) e a Suzhou (in Cina) entro la fine del 2023. In totale, le nuove location del marchio Four Seasons saranno 220 nei prossimi anni.