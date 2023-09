Il dolce del momento: vi presentiamo la Kvæfjordkake, la 'torta migliore del mondo'

Qual è il dolce più buono al mondo? Alcuni si fionderanno sul Melon Pan, il dessert giapponese che sta spopolando da qualche mese a questa parte in tutto il pianeta. In molti, però, sono convinti che il trono spetti a una misconosciuta torta proveniente dalla Scandinavia, che non a caso viene chiamata "verdens besten", cioè "la migliore del mondo".

Stiamo parlando della Kvæfjordkake, una torta della Norvegia che, da qualche anno a questa parte, ha iniziato a spopolare in tutto il Nord Europa. I norvegesi sono estremamente orgogliosi della ricetta della torta, che non a caso hanno recentemente iniziato a chiamare proprio "verdens besten", ovvero "la migliore del mondo".



Secondo Nevada Berg, pasticciera e volto televisivo della cucina norvegese, la Kvæfjordkake è "il dolce nazionale norvegese", tanto da meritarsi un posto di primo piano nel nuovo ricettario dell'autrice, intitolato "la pasticceria norvegese attraverso le stagioni". Per la pasticciera, il panorama dolciario norvegese è unico, perché non ha subito alcuna contaminazione nel tempo: le sue ricette, insomma, non si sono ibridate con quelle del resto del mondo.



La torta è un pan di spagna cotto con meringa, crema alla vaniglia e mandorle: il pan di spagna compone la base e lo strato superiore della torta, mentre al centro vi è una porzione più o meno generosa (a seconda della variante) di crema alla vaniglia. Meringa e mandorle, invece, adornano la parte superiore del dolce, dandogli un'iconica consistenza croccante.



La Kvæfjordkake è nata negli anni Trenta, nel villaggio di Kvæfjord, da cui il dessert prende il nome. La paternità della torta si fa risalire alla pasticciera Hulda Ottestad: Ottestad, che gestiva il piccolo Café Alliance, nella città di Harstad (nel nord della Norvegia), era entrata in contatto con la Kongekage danese, che presentava una ricetta simile ma prevedeva l'uso di noci e nocciole. Poiché queste ultime costavano troppo, Ottestad le ha sostituite con le mandorle, nettamente meno costose, e ha leggermente modificato la ricetta.



Negli anni Settanta, il giornale Norsk Ukeblad ha dedicato una copertina alla torta, che è diventata famosissima a livello nazionale. Nel 2002, invece, il programma radiotelevisivo Nitimen ha chiesto ai suoi spettatori di identificare la miglior torta norvegese: il risultato ha visto il trionfo della Kvæfjordkake, che da allora ha iniziato ad essere chiamata la "torta migliore del mondo" da tutto il Paese. Ad oggi, la torta è uno dei piatti nazionali norvegesi, e sembra essere amatissima dai turisti che si recano in vacanza nel Paese nordico.