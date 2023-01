Doja Cat si è coperta di 30.000 cristalli Swarovski per una sfilata

Moda ed eccentricità vanno di pari passo, accompagnando le celebrità dello spettacolo in ogni angolo del mondo. Una fotografia ben fatta con i vestiti ed accessori giusti, infatti, può alimentare la popolarità di una persona in un batter d’occhio. Questo è anche il caso di Doja Cat e i 30.000 cristalli Swarovski da lei indossati.

Da quando la cantante californiana ha lanciato il disco Planet Her nel 2021, è inutile negare che sia ascesa tra le stelle dell’industria musicale degli ultimi anni: la sua fama l’ha portata ovunque, coprendo il mondo in tour indimenticabili per i fan e dedicando parte del suo tempo a eventi speciali come la più recente sfilata Schiaparelli Haute Couture Primavera/Estate 2023 a Parigi, dove peraltro a fine 2022 è arrivata la Gucci Valigeria.

In questa occasione Doja Cat ha trascorso l'intera serata con 30.000 cristalli Swarovski rosso rubino applicati a mano su tutto il corpo che, assieme alla testa completamente rasata e al trucco applicato dalla truccatrice Pat McGrath, l’hanno resa irriconoscibile e calamita per gli occhi – e le fotocamere – di chiunque.

Non poteva essere migliore l’abito da lei indossato durante la sfilata, ispirata all’Inferno di Dante Alighieri: la stessa McGrath ha spiegato che ci sono volute ben 4 ore e 58 minuti per creare questo look con il suo team, producendo un risultato finale “magico e affascinante, evocativo di sublimi sculture”. Una descrizione più azzeccata non poteva esserci. E se siete curiosi di vedere alcuni momenti del behind the scenes durante l'applicazione del trucco e dei cristalli, Vogue France ha un eccezionale video in cui vengono descritti e mostrati gli attimi più importanti, assieme a un'intervista a Doja Cat.

Sarà look forse alieno e poco gradevole ai tripofobici, certamente, ma resta un esempio di haute couture che provoca, colpisce e fa parlare il pubblico. Se la moda è arte, questo è un quadro che pochi si dimenticheranno.