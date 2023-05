I Dogstar sono tornati: la band di Keanu Reeves annuncia il nuovo album

Li avevamo lasciati nel 2022 per un concerto privato, ma l’ultimo album risale al 2000. Ora, i Dogstar, la band fondata nel 1991 da Keanu Reeves, Robert Mailhouse, e Gregg Marc Miller, è tornata.

L’annuncio è stato dato direttamente dal gruppo sul proprio profilo ufficiale Instagram, che per l’occasione è anche stato modificato con tanto di “Dogstar is back”.

Il protagonista di Matrix e John Wick (qui trovate la nostra recensione di John Wick 4) già negli scorsi giorni era stato al centro di rumor che lo volevano pronto ad imbracciare di nuovo il suo basso, dopo essere stato intravisto in un negozio di Hollywood specializzato nella vendita di strumenti musicali.

I Dogstar si sono detti “felicissimi di vedere una tale risposta, che non ci aspettavamo. Ci fate venir voglia di suonare ancora di più”. Nell’annuncio viene anche spiegato che in estate arriverà del nuovo materiale inedito, seguito da alcuni concerti di cui però on si sa molto. “È il gruppo di canzoni più soddisfacente e significativo che abbiamo mai fatto. Grazie ancora per essere così pazienti con noi. Abbiamo davvero i fan migliori e più fedeli!” continua l’annuncio che lascia intendere come non si tratti di un solo singolo, ma di un album con diverse nuove canzoni.

Dalla biografia arrivano anche delle informazioni sui componenti: alle chitarre e voce tornerà Bret Domrose, accompagnato da Keanu Reeves al basso ed ai cori e Robert Mailhouse alla batteria e cori. Dal 2000 al 2022 in qualità di turnista aveva suonato con la band anche Rchie Kotzen.