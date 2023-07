I Dogstar di Keanu Reeves pubblicheranno un nuovo album: già disponibile il primo singolo

Dopo la reunion dei Dogstar al BottleRock Festival, il trio rock composto da Bret Domrose, Rob Mailhouse e Keanu Reeves ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album “Between the Power Lines and Palm Trees” ed ha già rilasciato il primo singolo da oltre 20 anni, “Everything Turns Around”.

L’album della band, che vede il protagonista di Matrix e John Wick al basso, è già disponibile in presave e preorder sulle principali piattaforme di streaming e sarà pubblicato in via ufficiale il 6 Ottobre 2023. Di seguito la tracklist:

Blonde

How the Story Ends

Everything Turns Around

Overhang

Dillon Street

Lily

Lust

Glimmer

Sunrise

Sleep

Upside

Breach

In una dichiarazione rilasciata in occasione della pubblicazione del nuovo singolo, i Dogstar affermano che “ci sembra una divertente canzone estiva. Ha un messaggio edificante ed un'atmosfera positiva che, si spera, renda la vostre giornate un po' più leggere. È una delle nostre canzoni preferite da suonare dal vivo e non vedo l'ora di condividerla nel nostro prossimo tour".

Contestualmente al nuovo album, infatti, i Dogstar hanno annunciato il tour che si snoderà tra Nord America e Giappone e partirà ad agosto. Nessuna informazione sul possibile approdo anche in Europa ed Italia, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli a riguardo, e non è da escludere una seconda leg del tour.