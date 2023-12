I Dogstar di Keanu Reeves arrivano in Italia: quattro concerti nel 2024

Dopo la pubblicazione del nuovo album dei Dogstar, la band di Keanu Reeves arriva in Italia con quattro imperdibili date che toccheranno il nord Italia nel 2024.

Gli organizzatori D’Alessandro e Galli hanno infatti comunicato che il “Smewhere Between the Power Lines and Palm Trees Tour” farà tappa a Giugno nel nostro paese secondo il seguente calendario:

23 Giugno - Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente, Gardone Riviera

24 Giugno - Castello Di Udine, Udine

29 Giugno - Bonsai Garden, Bologna

30 Giugno - Ogr Sonic City, Torino

I biglietti saranno in vendita da domani, venerdì 22 Dicembre 2023 a partire dalle ore 11 sulle principali piattaforme di rivendita. Per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito di D’Alessandro e Galli dove è possibile ottenere tutti i dettagli anche sulle informazioni e prenotazioni con disabilità.

Qualche giorno fa, è stato anche annunciato il ritorno in Italia dei Tool: la band americana farà tappa al Firenze Rocks 24 in programma il prossimo 15 Giugno 2024 alla Visarno Arena. Nel corso delle prossime settimane sicuramente saranno annunciati anche gli altri headliner della manifestazione.