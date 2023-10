Dite addio alle vacanze al mare: 'il 2023 è stato l'ultimo anno', secondo la BBC

Per chi vuole fare un bagno anche ad ottobre, ormai le mete esotiche sono l'ultima speranza. Sono dunque in molti a sognare il ritorno della stagione estiva per recarsi in spiaggia. Ma se vi dicessimo che, secondo alcuni esperti, il 2023 è stato la fine delle vacanze al mare per tantissime persone?

È vero, si tratta di una dichiarazione forte. Ma i dati non sembrano mentire, e l'ultimo report di BBC Travel non fa stare tranquillo il settore italiano del turismo e crea pesanti preoccupazioni anche in Francia, Spagna, Grecia, Egitto, Turchia e Nordafrica. Sì, perché secondo il popolare portale inglese l'attenzione dei turisti provenienti dall'estero si starebbe piano piano spostando dal Mediterraneo verso nord.

Ma quali sono i motivi dietro a questo spostamento? Qualcuno penserà alla "rivolta del telo mare" in Grecia, qualcun altro alla cattiva gestione degli impianti balneari, altri ancora alla crisi economica e alle difficoltà politiche su scala globale. E invece no. O meglio, non solo: il problema sta in gran parte nel clima, reso troppo e afoso dal cambiamento climatico, che ha pure favorito gli eventi estremi e gli incendi nelle isole del Mediterraneo.

La BBC spiega infatti che, con temperature che hanno toccato i 47°C nei mesi di luglio e agosto, mete come Spagna, Grecia e Italia sono improvvisamente diventate meno popolari tra i turisti, che ora volgono gli occhi altrove, dove il caldo è meno pesante e dove è comunque possibile trascorrere una vacanza di qualità. I Paesi più amati, secondo l'emittente inglese, sarebbero la Repubblica Ceca, la Bulgaria, l'Irlanda e la Danimarca.

Non si tratta solo di speculazioni dei cugini d'Oltremanica. L'ultimo report della European Travel Commission spiega che, anche se i Paesi del Mediterraneo restano la meta più amata durante l'estate dagli europei, il numero di turisti che li visitano è sceso del 10% rispetto allo scorso anno. In un periodo dove ancora si sento gli effetti del post-pandemia il dato numerico è difficile da inquadrare, questo è certo.



Però, con il Mediterraneo che diventa sempre più caldo (e più letale: le ondate di calore e gli incendi hanno portato a migliaia di morti in Italia, Spagna e Grecia), è indubbio che l'attenzione di molti turisti si sposterà verso nord nei prossimi anni.