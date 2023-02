Il 'distretto Disney' turco: da quartiere dei sogni a città fantasma

Esiste un luogo, in Turchia, dove la linea tra fantasia e inquietudine si assottiglia in modo straordinario. L'idea era anche carina, ma una serie di concause ha portato alla creazione di una città fantasma unica al Mondo: ecco Burj Al Babas o, almeno, ciò che ne resta.

Situato nella regione a Nord-Ovest del Paese, più precisamente nelle vicinanze della città di Mudurnu, il cantiere di Burj Al Babas sarebbe dovuto essere un luogo incantato, composto da oltre 700 abitazioni simili a piccoli castelli di disneyana memoria, con tanto di lago artificiale in dotazione per le unità più prestigiose, naturalmente tutte di lusso, proposte in una forbice di prezzo tra i 200 e i 440.000 euro.

Tra piccole torri cilindriche o squadrate, queste case nascondono con il loro stile fiabesco la dura realtà di uno dei più grandi fallimenti immobiliari del mercato turco di tutti i tempi.

Finanziato da una cordata di immobiliaristi sotto il nome del Gruppo Sarot, per un costo totale del visionario progetto di oltre 200 milioni di dollari, la storia di Burj Al Babas inizia nel 2014. I lavori verranno iniziati e interrotti nell'arco di poco meno di due anni, per bloccarsi in via definitiva nel 2017 per una moltitudine di fattori.

Sicuramente il peso maggiore l'ha avuto l'inflazione, che ha messo a dura prova il tessuto economico dell'intero Paese e soprattutto il mercato immobiliare, ma sembra che la gente del posto non fosse del tutto entusiasta di questo ingombrante e decisamente decontestualizzato villaggio residenziale. Il dietro-front di investitori e acquirenti fece il resto, lasciando l'onere del colpo di grazia alla pandemia del 2020.

Delle oltre 700 unità abitative costruite, diverse furono anche completate ma nessuna è - e forse mai sarà - abitabile, una "città Disney" senza il suo lieto fine.