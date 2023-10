Disneyland Paris pronta per Halloween: il parco cambia tema durante l'anno

Disneyland Paris è un parco divertimenti che offre diverse attrazioni, spettacoli, incontri con i personaggi Disney e Pixar, ristoranti e boutique ispirati ai mondi magici delle storie Disney.

Disneyland Paris è famoso per la sua abilità nel cambiare tema del parco più volte all'anno. Ogni tema porta con sé delle decorazioni, delle animazioni e delle offerte speciali che rendono il parco ancora più affascinante e divertente. Questa strategia contribuisce a mantenere viva l'esperienza dei visitatori, offrendo loro nuove avventure e atmosfere uniche. Tra le variazioni più attese e coinvolgenti, c'è sicuramente la trasformazione del parco in occasione di Halloween che si svolge dal 1° ottobre al 5 novembre 2023. Scopriamo cosa rende questa festività così speciale a Disneyland Paris e perché potrebbe essere una meta di viaggio futura.

La stagione autunnale porta con sé un'atmosfera spaventosamente magica a Disneyland Paris, con l'intero parco che si veste a festa. I visitatori possono aspettarsi di vedere decorazioni e dettagli inquietanti, come zucche intagliate, fantasmi, streghe e scheletri che adornano ogni angolo del parco. I personaggi Disney si uniscono al divertimento, indossando costumi a tema e offrendo un'interazione unica con i visitatori. Oltre alla decorazione spettacolare, Disneyland Paris presenta anche alcune delle sue attrazioni più iconiche con un tocco di Halloween. Ad esempio, Phantom Manor si trasforma in una casa infestata ancora più spaventosa, mentre Big Thunder Mountain diventa Big Thunder Halloween con sorprese spaventose lungo il percorso.

Una delle tradizioni sicuramente più amate è il "Trick-or-Treat" o, in italiano, "Dolcetti o Scherzetti".

Una delle tradizioni sicuramente più amate è il "Trick-or-Treat" o, in italiano, "Dolcetti o Scherzetti". I visitatori più giovani possono andare di porta in porta in cerca di dolci e stuzzichini, mentre gli animatori li sorprendono con scherzi amichevoli, creando un'atmosfera divertente e interattiva per tutta la famiglia. La notte di Halloween a Disneyland Paris culmina con uno spettacolo notturno mozzafiato, illuminato da fuochi d'artificio e proiezioni su Castle of the Sleeping Beauty. Questo spettacolo coinvolge tutti i visitatori in una favola spaventosa, creando un ricordo indelebile.



Come sappiamo Disneyland Paris è aperto tutto l’anno, e i temi dei parchi cambiano a seconda delle stagioni e delle ricorrenze e il parco offre un'esperienza in continua evoluzione, celebrando ogni stagione con un tocco magico. Il parco a Natale è addobbato a festa con oltre 11.000 decorazioni natalizie e 10 km di ghirlande. Sono organizzati numerosi eventi e spettacoli a tema natalizio, tra cui il Villaggio di Babbo Natale, dove i bambini possono incontrare Babbo Natale e consegnargli la loro lista dei desideri. Lo spettacolo di luci e suoni, che si svolge ogni sera al Castello della Bella Addormentata.

