Disney Topps Chrome è ufficiale: alla ricerca dell'autografo di Topolino!

Dopo il clamoroso lancio di F1 Eccellenza, collezione dedicata all'automobilismo italiano, Topps ha deciso di stupire tutti con un colpo da 90: ecco la raccolta che non pensavamo di volere ma di cui avevamo bisogno!

Qualche minuto online e il sito Topps è già in tilt: è arrivato Disney Topps Chrome, un set esclusivo dedicato ai leggendari personaggi della casa americana, con tanto di autografi e card multi-auto.

Nel box da 175 euro sarà possibile trovare le firme di iconici personaggi come Topolino, Paperino e Pluto. In totale, la raccolta prevede 100 carte base con tanto di parallel da cercare e collezionare, incluse le rarissime 1of1 da aggiungere alla propria collezione come pezzi unici per rarità ed esclusività. Non mancheranno inserti dedicati, come "Mickey and Friends" con rarità a 23 e "Platinum Characters" a 1. La distribuzione è partita sul portale ufficiale di Topps, dove potrete acquistare l'Hobby Box da 18 confezioni. Ogni pacchetto contiene 4 carte di qualità "chrome". Ogni box garantisce 4 parallele numerate, 3 inserti "Iconic Moments", 2 inserti "Stitch in Costume" e 1 inserto "Off the Page".

Non si tratta di un prodotto a printrun flessibile, ma in pronta consegna. Ogni acquisto sarà dunque spedito nel giro di 5-7 giorni lavorativi, come spiega l'azienda sulla pagina del prodotto.