La Discoteca Italiana: Fabio Rovazzi e Orietta Berti insieme per la nuova hit estiva

Vi ricordate i cinque album da ascoltare a giugno che vi abbiamo consigliato qualche giorno fa? Beh, dimenticateli perché Fabio Rovazzi e Orietta Berti hanno rilasciato un nuovo singolo, La Discoteca Italiana, che si candida già a diventare la prossima hit estiva.

La canzone segna il ritorno del duo Rovazzi-Berti, dopo la co-conduzione di alcuni spezzoni del festival di Sanremo del 2022. In realtà, però, La Discoteca Italiana è il primo brano realizzato in collaborazione tra i due cantanti, ed è uscito sulle principali piattaforme streaming e in radio in occasione dell'80esimo compleanno di Orietta Berti, nata il 1° giugno del 1943.

Musicalmente, La Discoteca Italiana si rifà alla musica delle balere provinciali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, alle canzoni popolari delle feste e delle sagre estive di paese e alle hit estive della fine del secolo scorso. Ovviamente, però, la canzone esprime anche tutta l'ironia e l'irriverenza di Fabio Rovazzi, trasformandosi quasi in una critica della realtà discografica contemporanea.

Vi consigliamo anche di dare un'occhiata al video ufficiale di La Discoteca Italiana, disponibile su YouTube e nel quale compaiono tantissimi attori di grande richiamo, soprattutto per il pubblico italiano: parliamo per esempio del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, improvvisati executive della Universal, ma anche della giornalista sportiva Diletta Leotta.

La canzone è stata co-scritta da Gabry Ponte, insieme a Fabio Rovazzi e Angelo Jacopo Ettore, mentre l'esecuzione del brano è stata affidata (almeno in parte) all'Orchestra Casadei, vera e propria icona del ballo liscio italiano e delle "canzoni da balera" degli anni Settanta e Ottanta, che viene persino citata dallo stesso Rovazzi nel testo. Insomma, con dei nomi così siamo certi che La Discoteca Italiana diventerà uno dei tormentoni estivi di quest'anno, se non addirittura "Il" tormentone del 2023.