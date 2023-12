Dior Sauvage vs Sauvage Elixir: che differenza c'è e cosa cambia?

La famiglia Dior Sauvage si è arricchita con nuove fragranze e oltre al profumo tradizionale (a proposito, sapete cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette?) è disponibile anche una versione speciale della fragranza denominata Elixir. Ma quali sono le differenze tra Dior Sauvage e Dior Sauvage Elixir? Ecco che cosa cambia.

Entrambe le fragranze sono ovviamente ottime per chi desidera un profumo immediatamente riconoscibile ma al tempo stesso unico, c'è però una caratteristica ben precisa che differenza Eau de Parfum da Elixir.

Dior Sauvage Elixir

Un vero e proprio elisir, un profumo intenso e concentrato per far risaltare le note di spezie, lavanda e legni liquorosi. Sauvage Elixir è una fragranza di fascia premium realizzata con materie prime esclusive di altissima qualità. Rispetto a Dior Sauvage Parfum, questo elisir concentra tutto il suo fascino in poche note ben amalgamate e concentrate per garantire un profumo sempre fresco, pulito e assolutamente unico. Una sola spruzzata basta per lasciare la scia, Dior Sauvage Elixir deve essere usato con parsimonia come una vera e propria "pozione magica" per ricaricarsi in occasioni speciali da non dimenticare. I prezzi partono da 165 euro per il flacone 60ml.

Dior Sauvage Parfum

Dior Sauvage lo conosciamo (quasi) tutti, è uno dei migliori profumi da uomo in commercio, una fragranza dalle tinte calde ambrate con note di mandarino, fava tonka e legno di sandalo. A differenza di Dior Sauvage Elixir, l'Eau de Parfum è sicuramente meno intenso e concentrato, pur mantenendo una profumazione estremamente fresca ed avvolgente. Dior Sauvage Parfum costa 122 euro per 100ml.