Difficoltà a dormire? La ricetta di The Rock a base di cardio, addominali e pettorali

Se non siete come Mark Wahlberg che si allena alle 4 del mattino ed avete difficoltà a dormire e prendere sonno, The Rock ha la ricetta che fa per voi, ed è a base di cardio, addominali e pettorali.

In uno degli ultimi filmati pubblicati sul proprio account ufficiale Instagram, l’attore ed ex wrestler ha pubblicato una clip che lo vede alle prese con un allenamento in notturna. Il mix è semplice: pettorali (nel video lo si vede alle prese con le spinte ai manubri), tricipiti, addominali, polpacci ed un cardio leggero da 20 minuti.

Per quanto concerne le spinte ai manubri, The Rock consiglia di effettuare 8 ripetizioni con 3 secondi di negativo, 1 secondo di pausa, con pesi a scendere da 45 a 27 Chilogrammi. Ovviamente il peso è soggettivo e varia da persona a persona, e come sempre in casi come questi il consiglio è di farvi seguire da persone esperte in materia in quanto la scorretta esecuzione di esercizi in palestra potrebbe causare danni muscolari.

Qualche giorno fa,The Rock aveva pubblicato il suo allenamento per i dorsali, esortando i follower a divertirsi seguendo i suoi consigli.