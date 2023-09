Che differenze ci sono tra il MoonSwatch e l'Omega Speedmaster Moonwatch?

Con una recente rielaborazione del MoonSwatch Mission to the Moon ispirato alla Svizzera e alla sua Festa Nazionale, gli OMEGA X Swatch sono tornati in primissimo piano, ricordandoci ancora una volta quanto questo inatteso binomio abbia funzionato nel riportare i riflettori sul mondo degli orologi.

Se i MoonSwatch hanno un merito, infatti, è proprio quello di aver richiamato migliaia di persone, non necessariamente appassionati, verso il mondo degli orologi tradizionali e del collezionismo, provando con questa proposta a metterci al polso un pezzo della storia dell'industria svizzera a una frazione del costo. Ma vi siete mai chiesti quali siano le differenze concrete tra un MoonSwatch e un Omega Speedmaster?

Tanto per cominciare, è piuttosto evidente che la "feature" principale dei nuovi Swatch sia proprio il polimero che ne caratterizza la cassa, ovvero la bioceramica, un mix tra ceramica e plastica di origine biologica altamente innovativo, che ne conferisce la tipica finitura opaca e il peso piuma. Al contrario, il Moonwatch originale della medesima misura è in acciaio su acciaio. La differenza di peso è sostanziale, proprio come il prezzo di cartellino. Il MoonSwatch in bioceramica pesa poco meno di 30 grammi con cinturino incluso, mentre un Omega Speedmaster Moonwatch di ultima generazione supera abbondantemente i 200 grammi. Simile invece il design asimmetrico della cassa, così come di chiara ispirazione sono i tasti laterali, la ghiera tachimetrica con l'iconico puntino sopra al 90 e in generale il design del quadrante.

Proprio il quadrante, tuttavia, mostra delle pesanti differenze. I vari logotipi, per esempio, sono completamente diversi e collocati in punti differenti. A ore 12 troviamo la scritta OMEGA X Swatch anziché l'intero naming "OMEGA Speedmaster Professional". Di conseguenza, la scritta Speedmaster è spostata circa a ore 9 mentre a ore 3 troviamo la scritta MoonSwatch.

Notevole anche la differenza di posizione dei tre sottoquadranti, molto più larghi tra loro rispetto all'originale, diretta conseguenza dell'utilizzo di un movimento completamente diverso.

Un'altra differenza, poi, riguarda il grado di impermeabilità, che nell'originale OMEGA arriva a 5 bar (50 metri) mentre nel MoonSwatch si ferma a 3 bar.

Ad animare la leggenda targata OMEGA nella sua quarta generazione è un movimento sviluppato e prodotto in-house, l'OMEGA Co-Axial Master Chronometer 3861, con 50 ore di riserva e resistenza fino a 15.000 Gauss. Il MoonSwatch ha chiaramente un movimento al quarzo di produzione ETA, tipico della casa. In ultimo, un particolare tutt'altro che banale. Il più recente prodotto da collezione di Swatch è protetto da un vetro minerale, di fattura molto simile al resto della proposta del brand e relativamente semplice da graffiare. Di tutt'altra caratura il materiale scelto da OMEGA, chiaramente il vetro zaffiro.

Dulcis in fundo, il prezzo di cartellino. Se l'originale Speedmaster Moonwatch non scende a compromessi di alcun tipo, per metterne al polso uno nuovo saranno necessari almeno 7.900 euro. I coloratissimi MoonSwatch di OMEGA X Swatch, al contrario, possono essere acquistati per appena 260 euro, offrendo il tipico look del Moonwatch a un trentesimo del prezzo originale, seppur con tutte le differenze del caso.