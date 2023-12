Che differenza c'è tra profumo tester e originale, cosa cambia?

Abbiamo già visto cosa cambia tra un profumo originale e un dupes, ma quali sono invece le differenze tra un profumo tester e una fragranza originale? Facciamo chiarezza, iniziamo dicendo che i profumi tester non sono profumi falsi ma anzi perfettamente originali.

Con la dicitura profumo tester si intende un profumo non destinato alla vendita ma prodotto esclusivamente per commercianti e rivenditori, come grandi catene di profumerie e siti di eCommerce online.

A livello di composizione, tra un profumo tester e un profumo "originale" in vendita nei negozi non cambia nulla, si tratta dello stesso identico prodotto. A differenza dei campioni (a proposito, ecco come ricevere gratis campioni di profumi direttamente a casa) però i tester non sono generalmente destinati alla vendita e dunque non possono essere commercializzati o ceduti a clienti privati.

Ci sono però casi di profumi di nicchia venduti in formato tester dai rispettivi produttori tramite i propri canali online, in questo caso avrete la certezza di acquistare un profumo 100% originale ma privo magari di confezione e proposto in un flacone "generico" non curato come quello destinato alla vendita. Il vantaggio è ovviamente legato al risparmio, spesso i profumi tester arrivano a costare fino al 40/50% in meno rispetto al listino ufficiale.