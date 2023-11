Questi sono i dieci influencer più pagati su Instagram: fino a 3 milioni per post

La società Hopperhq ha pubblicato uno studio che ha svelato i 100 influencer più pagati su Instagram, sulla base della somma richiesta per pubblicare ciascun post. Nelle prime dieci posizioni troviamo alcune delle personalità più famose del mondo.

Al primo posto resta saldamente Cristiano Ronaldo, con un prezzo per post di 3,234 milioni di Euro. Segue a ruota l’otto volte Pallone D’Oro Lionel Messi, distanziato a 2,597 milioni di Dollari per post, di poco distaccato da Selena Gomez che chiude la top tre con 2,558 milioni di Dollari richiesti a post.

Quarta posizione per Kylie Jenner (2,389 milioni di Dollari), mentre The Rock è quinto con 2,326 milioni di Dollari, un dato frutto non solo dell’elevato numero di follower ma anche per la portata e la popolarità di cui gode, sebbene utilizzi il suo profilo principalmente per condividere i suoi allenamenti.

Ariana Grande è sesta a 2,264 milioni, mentre Kim Kardashian con i suoi 2,176 milioni si pazza davanti a Beyoncè (1,889 milioni) e Khloè Karadshian (1,866 milioni). Chiude la top ten Justin Bieber (1,763 milioni).

In top ten non mancano gli italiani: al 40esimo posto c’è Khaby Lame con 275mila Euro per post, mentre Chiara Ferragni è 92esima con 102mila Euro per post.