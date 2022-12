Dieci consigli per proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno

Il 2023 si sta avvicinando, siete pronti a festeggiare Capodanno? Magari avete già programmato una cena in famiglia o con gli amici, ma avete considerato anche i vostri animali domestici? Se la risposta è negativa, ecco dieci consigli per proteggere cani e gatti dai botti di fine anno, dati direttamente dall’OIPA.

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha deciso di evitare ogni spiacevole inconveniente per gli amanti degli animali con un decalogo che illustra come comportarsi durante la notte del 31 dicembre, al fine di mettere in sicurezza cani, gatti e altri animali. Non è raro, infatti, che essi fuggano impauriti quando i fuochi di artificio scoppiano sul cielo, perdendosi o finendo investiti. Alcuni Comuni italiani stanno già vietando i petardi, eppure ci saranno sempre i furbetti pronti a violare le regole per divertirsi un po’.

Cosa fare, allora, per evitare di mettere a rischio la salute di animali selvatici e domestici, se non la loro stessa vita? L’OIPA offre dieci consigli, a partire dal tenere lontano gli animali dai festeggiamenti e non lasciarli soli, aiutandoli a controllare le reazioni e distraendoli dai botti. È importante anche non lasciarli in giardino, tenendoli quindi chiusi in casa con radio o televisione a un volume sufficientemente elevato da coprire suoni improvvisi esterni. O ancora, concedere agli animali spazio per rifugiarsi dove e come preferiscono è essenziale, anche se si tratta di posti da noi normalmente vietati.

Per gli animali più sensibili si consigliano passeggiate sempre al guinzaglio, con gite sempre lontane da centri urbani o luoghi dai rumori forti e improvvisi. L’OIPA avvisa, nei casi più estremi, di visitare un veterinario comportamentalista per valutare una terapia di supporto, e consiglia di evitare la somministrazione di tranquillanti in autonomia in quanto potrebbero addirittura essere controindicati. Infine, è sempre utile sensibilizzare i concittadini e il pubblico su quanto questi rumori possano rivelarsi dannosi per animali domestici e selvatici.

Parlando sempre degli amici a quattro zampe, ecco come i cani vedono il mondo.