Dieci canzoni 'spaventose' da inserire nella vostra playlist di Halloween

Se state organizzando una festa di Halloween a casa, oppure semplicemente volete immergervi nelle atmosfere della notte più spaventosa dell’anno, abbiamo la playlist che fa per voi. Halloween infatti ha ispirato molti artisti, che hanno sfruttato tale ricorrenza per lanciare singoli poi divenuti dei classici.

Scorrendo le discografie di alcuni dei più importanti gruppi rock, è possibile trovare canzoni con riferimenti più o meno “spaventosi” che si conciliano alla grande con Halloween. È il caso ad esempio di “Enter Sandman” dei Metallica, con la relativa preghiera recitata dal padre ed figlio per tenere il mostro lontano dal suo letto. Non possiamo non citare “The Number of the Beast” degli Iron Maiden, contenuta nell’omonimo album del 1982 della band heavy metal inglese.

Venendo ai giorni nostri, lo scorso anno i Muse hanno lanciato “You Make Me Feel Like It's Halloween”, una canzone che cantante Matthew Bellamy ha descritto come un omaggio alle atmosfere dei libri di Stephen King: non è un caso che venga citato direttamente “Shining”.

La nostra playlist, che include ovviamente anche “Feed my Frankenstein” di Alice Cooper e “Sympathy for The Devil” dei Rolling Stones, è la seguente:

Marylin Manson - This is Halloween Muse - You Make Me Feel Like It's Halloween Rolling Stones - Sympathy for The Devil Talking Heads - Psycho Killer Iron Maiden - The Number of The Beast Alice Cooper - Feed my Frankenstein Metallica - Enter Sandman Motley Crue - Shout at the Devil AC/DC - Highway to Hell Michael Jackson - Thriller

Qual è la vostra? Fatecelo sapere come sempre tramite i commenti.