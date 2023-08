Dieci canzoni di fine estate da aggiungere alle vostre playlist

L’estate 2023 si avvia verso la sua naturale conclusione, e dopo aver parlato di quelle che sono state le hit estive 2023, è tempo di celebrare la fine della bella stagione con una playlist malinconica incentrata sulla fine del periodo più bello dell’anno.

Nel corso della storia, infatti, sono stati molti gli artisti che hanno dedicato qualche traccia alla fine dell’estate: le atmosfere tristi, la fine degli amori, e l’imminente arrivo dell’autunno hanno ispirato molti autori. Abbiamo scelto per voi dieci tracce che potrebbero entrare nelle vostre playlist di fine agosto:

Summer’s Almost Gone - The Doors Summer’s End - Foo Fighters Summer of ’69 - Bryan Adams The Last Day Of Summer - The Cure San Francisco - 5 Seconds of Summer All Summer Long - Beach Boys We’re Going to Be Friends - The White Stripes Summer Romance - Rolling Stones Summer Love - Justin Timberlake The River - Bruce Springsteen

Come bonus track segnaliamo anche Cruel Summer di Taylor Swift. La canzone non è solo tornata nella classifica delle più ascoltate di questa estate, spinta dal tour di Taylor Swift che ha toccato le principali città americane e che il prossimo anno arriverà anche in Italia a Milano il 13 e 14 Luglio, ma è incentrata su un grande classico: una relazione estiva che è destinata a terminare con la bella (e crudele, da qui il nome) stagione.