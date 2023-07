Che diavolo è il teqball? Un ping pong... coi piedi?!

Qualche giorno fa, scorrendo sul feed social, ci siamo imbattuti in questa curiosa schiera di tavoli da ping pong. "!Cosa ci sarà mai di strano?" ci siamo chiesti, ma a una seconda occhiata ci siamo resi conto che non era affatto tennis tavolo e, stupore generale, i tavoli non erano neanche dritti.

Siamo così andati alla scoperta del teqball, uno sport che trae origine dalla popolare disciplina da racchetta, fondendo in questo contesto svariati elementi del "Sepak taktraw", una sorta di foot volley praticato nel sud-est asiatico (Fonte: Wikipedia).

La particolare forma del tavolo rende questo sport emergente unico e distinguibile: la superficie da gioco, infatti, sebbene ricordi proprio quella da ping pong, è convessa e sfoggia un'abbondante curvatura.

Anche le linee sono differenti, o meglio, non ce ne sono proprio, lasciando spazio al logo "Q" della federazione che regola lo sport, la FITEQ, perlomeno nei tavoli regolamentari.

A posare le basi dello sport è stato l'ex calciatore ungherese Gábor Borsányi, attualmente a capo della Federazione, che a quanto pare era già avvezzo allo sport su tavolo da ping pong. A un certo punto, nel 2012, rendendosi conto che la superficie piana non garantiva il rimbalzo nella direzione del proprio avversario, decise di lavorare alla sua iconica curvatura. Dopo due anni di sviluppo nacque il tavolo ufficiale, nel 2014. Ad affinare la tecnica e progettarne struttura e regole fu proprio Borsányi, insieme all'imprenditore György Gattyán e all'informatico Viktor Huszar. Lo sport, infine, venne presentato al resto del mondo nel 2016 in compagnia di Ronaldinho, ambassador del teqball a livello mondiale.

A teqball si gioca con un pallone da calcio, taglia 5. Il tavolo misura 3 metri di lunghezza per 1,7 di larghezza, leggermente più lungo e più largo di un tavolo da ping pong regolamentare (2,7 x 1,5 metri circa). Al punto più alto misura esattamente 76 centimetri, proprio come un tavolo da ping pong.

L'area di gioco, invece, misura 12 metri di larghezza per 16 di lunghezza. L'altezza dev'essere di 7 metri.

Come nel ping pong, si può giocare in singolo e doppio, al meglio dei tre set con un totale di 12 punti ciascuno. Ogni quattro turni le squadre scambiano il servizio, che può essere ripetuto una volta in caso di irregolarità, proprio come negli sport da racchetta (per esempio, nel caso in cui si sfiori il nastro, fallo che viene chiamato "edgeball").

Ma è qui che le cose iniziano a farsi interessanti, perché gli scambi non possono avvenire utilizzando la stessa parte del corpo per due volte di seguito e, prima di restituirla, è possibile sfruttare fino a un massimo di tre tocchi per squadra, questo vale sia per il singolo che per il doppio, dove i tocchi saranno condivisi. O meglio, vanno condivisi perché a ogni scambio i compagni devono effettuare almeno un passaggio.

Come nel calcio, non è possibile toccare con braccia e mani, ma è vietato anche toccare il tavolo e gli avversari.

Adesso che conoscete le basi non avete più scuse: appena vedrete un tavolo concavo in spiaggia, non tiratevi indietro!