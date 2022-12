Diadora x Madame: arriva negli store la nuova capsule ispirata alla natura

Esiste un filo rosso invisibile che lega il noto marchio sportivo Diadora e la cantante Madame: si tratta della natura, elemento che ha ispirato una nuova Capsule Collection speciale Diadora x Madame.

100% Made in Italy, la Madame Capsule è realizzata in poliestere riciclato e sherpa fleec ed è disponibile sullo store online di Diadora dal 9 dicembre (i fortunati che hanno potuto visitare il nuovo Diadora Store a Cortina hanno potuto acquistare la Capsule in anteprima a partire dall'8 dicembre).

Due i capi disponibili, realizzati in collaborazione con Madame. La L. POLAR FLEECE FZ HOODIE MADAME è una giacca in pile curata in ogni minimo dettaglio, offre una chiusura zip e un cappuccio con lacci regolabili. Il colore bianco è lo sfondo perfetto per ospitare il pattern ispirato alla natura scelto da Madame - reinterpretato secondo lo stile della xilografia giapponese. La L. POLAR FLEECE FZ HOODIE MADAME ha un prezzo di 250 euro.

Fa parte della collezione anche il cappello L. BUCKET HAT MADAME, dal prezzo di 50 euro. Si tratta di un caldo cappello da pescatore in pile caratterizzato da un pattern ispirato ai colori e alle forme della natura. Si può avere in taglia S/M oppure L/XL.Madame è lo pseudonimo di Francesca Calearo, cantautrice e rapper italiana classe 2002, conosciuta soprattutto per il suo brano Sciccherie uscito nel 2018. Successivamente ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Voce.