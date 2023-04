Diabolik e Eva Kant compiono 60 anni: al via la mostra celebrativa a Milano

Mentre i film di Diabolik arrivano negli Stati Uniti e i Manetti Bros. iniziano a sbottonarsi sul terzo film della saga cinematografica, una mostra vuole celebrare il complesso rapporto tra Diabolik ed Eva Kant attraverso sessant'anni di tavole, albi illustrati e storie a fumetti.

In partenza venerdì 14 aprile allo Spazio Wow! - Museo del Fumetto di Milano, "Eva Kant e Diabolik - i mille volti di una storia" è un appuntamento organizzato dallo Spazio Wow! in collaborazione con la casa editrice Astorina per celebrare i sessant'anni dal debutto a fumetti di Diabolik ed Eva Kant. Tra le tavole in esposizione troviamo due pregiati originali dei due volumi più iconici dell'intera saga a fumetti di Diabolik, ovvero "Il Re del Terrore", del 1962, e "L'arresto di Diabolik", del 1963.



Per quanto riguarda "Il Re del Terrore", al Museo del Fumetto di Milano troviamo un confronto tra quattro versioni della stessa storia: quella originale del 1962, quella di Gino Marchesi del 1964, quella del "remake" del 2001 di Gino Palumbo e quella del 2016 di Enzo Facciolo e Angelo Palmas. Invece, "L'arresto di Diabolik" viene mostrato in tre varianti, ovvero quella originale, quella del 1969 di Enzo Facciolo e Giuseppe Palumbo e quella di Giulio Giordano e Salvatore Cuffari, che fa parte della graphic novel "collaterale" del primo film dei Manetti Bros..



Proprio questa seconda storia racconta il primo incontro tra Diabolik e Eva Kant, ed è entrata nei cuori di generazioni di appassionati dei fumetti italiani per l'introduzione di uno dei personaggi più affascinanti della longeva saga di Diabolik. Ad arricchire l'esposizione, inoltre, abbiamo anche una carrellata di reinterpretazioni della copertina di "Il Re del Terrore" e alcune tavole del volume "Nel Nome dei Kant", l'albo celebrativo del sessantesimo compleanno a fumetti di Diabolik e della sua amante.



La mostra potrà essere visitata gratuitamente fino al 4 giugno, dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 20:00. Il 14 aprile si terrà una speciale inaugurazione con il Direttore di Astorina Mario Gomboli, il fumettista Angelo Palmas e Fabio Castagna, curatore dei contenuti celebrativi dei sessant'anni di Diabolik.