Il design del logo lancia dal 1907 a oggi: inizia una nuova era che omaggia il passato

Fondata nel 1906 a Torino, la mitica Lancia ha vissuto sino a oggi 116 anni di storia costellata di grandi trionfi e momenti difficili, che a partire dal 1958 l'hanno fatta passare di mano in mano. Oggi è controllata da Stellantis, azienda che vuole rifondarla da zero a partire dal logo. Come si è evoluto il logo Lancia nei decenni?

In 116 anni di vita il marchio Lancia ha cambiato 8 loghi differenti (116 anni di storia Lancia). Il primo è arrivato nel 1907, l'ultimo il 28 novembre 2022. Un logo che guarda sicuramente al futuro del marchio e dunque alla mobilità elettrica, ma che allo stesso tempo omaggia tutti i loghi del passato. Lancia lo ha chiamato non a caso Progressive Classic poiché rilegge tutti gli elementi classici del passato (il nuovo logo Lancia che guarda alla mobilità elettrica), dalla bandiera allo scudo passando per il volante, la lancia e la scritta, tutti ovviamente reinterpretati in chiave moderna.

Tornando indietro al 1907, scopriamo come il primo logo Lancia fosse davvero semplice, con il nome del brand scritto in corsivo e in color oro, in perfetto stile Liberty. Anche il logo del 1911 - disegnato dal Conte Carlo Biscaretti di Ruffia - aveva pochi elementi essenziali, alcuni di questi però sono rimasti inalterati nel corso degli anni, pensiamo al volante a quattro razze, alla bandiera rettangolare e all'asta a forma di lancia.

Con il logo del 1929 è arrivato uno scudo triangolare a incorniciare il cerchio del volante, un richiamo alle geometrie universali, mentre con il logo del 1957 si è tornati a uno stile estremamente "asciutto". I loghi che ricordiamo meglio sono ovviamente quelli in forze dal 1974 e dal 1981, con quest'ultimo creato dal designer Massimo Vignelli che ha stilizzato scudo, lancia, volante e bandiera. Con il logo del 2007/2010 si è tornati a una spiccata eleganza, mentre con il rinnovato emblema 2022 si è cercato di omaggiare tutto ciò che vi era stato nel passato in chiave ovviamente attuale.