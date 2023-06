Nel deserto saudita c'è un edificio invisibile: è stato progettato da uno studio italiano!

Vivere nel deserto non è semplice: lo conferma l'Arabia Saudita, che ha cercato di costruire una città racchiusa da un cubo tra le dune di sabbia, chiamata New Murabba. È invece tutta italiana un'altra grande installazione apparsa nel deserto saudita, che punta a replicare un vero e proprio miraggio.

L'edificio si chiama Maraya, che in arabo significa "specchio", e si trova nella regione di Al-Ula, nel pieno entroterra della penisola arabica, distante qualche centinaio di chilometri da città come Tabuk e Medina. Al-Ula è una città dal grandissimo valore storico e artistico, mentre Maraya vuole imporsi quale nuovo centro culturale della metropoli saudita.



Lo scopo della struttura, infatti, è quello di svolgere le funzioni di sala concerti, spazio per eventi e centro comunitario per la città: negli ultimi mesi, Maraya ha ospitato artisti del calibro di Alicia Keys, John Legend, Enrique Iglesias e persino Andrea Bocelli. Nomi importantissimi per un centro situato nel bel mezzo del deserto.



Ma perché Maraya viene paragonato a un miraggio? La risposta sta nel suo design, che è tutto italiano: l'edificio è infatti rivestito da un vetro resistente alle intemperie e all'elevatissima escursione termica del deserto saudita, appositamente realizzato da Guardian Glass. La costruzione della struttura è stata essa stessa da record, poiché è stata completata in soli 76 giorni.



Maraya è stato disegnato da uno studio italiano, Giò Forma Studio, insieme a Black Engineering. L'idea dietro al rivestimento di specchi dell'edificio, che di fatto lo rende quasi invisibile, è quella di valorizzare il paesaggio circostante esaltando le dune e le montagne che si stagliano nel deserto saudita.