La descrizione del Ballo del Qua Qua sui media internazionali è più esilarante di Travolta

Il caso John Travolta a Sanremo 2024 è stato al centro non solo della puntata del Festival di ieri sera, con Russell Crowe che ha lanciato una frecciata al collega mimando il gesto del Ballo del Qua Qua tra le risate del pubblico e di Amadeus, ma anche dei media internazionali.

La popolarità di John Travolta, protagonista di Pulp Fiction di Tarantino insieme ad Uma Thurman, infatti, ha portato molti giornali e testate internazionali a parlare del ballo con Amadeus e Fiorello, che per l’occasione è diventato “Chicken Dance”.

Ad aprire le danze, in tutti i sensi, è stata l’agenzia di stampa internazionale Reuters, che in un articolo spiega come “l’attore americano John Travolta, famoso per le sue coreografie in film come La Febbre del Sabato Sera e Pulp Fiction, ha dovuto affrontare una raffica di critiche negative dopo aver ballato la Chicken Dance per la TV italiana”.

Ma non è tutto, perchè Reuters descrive minuziosamente i passi di danza che hanno eseguito Amadeus, Fiorello ed Travolta: “si tratta di una danza in cui le persone sbattono i gomiti e scuotono i fianchi per imitare un pollo. Tale danza viene eseguita regolarmente anche ai matrimoni ed alle feste della birra” si legge nell’esilarante descrizione, che ha strappato sicuramente più sorrisi del siparietto della seconda puntata del Festival, che lo stesso Fiorello ha descritto come uno dei punti più bassi della storia della TV italiana.

Reuters, per coloro che non hanno avuto modo di vedere i video, continua affermando che “Travolta, 69 anni, l’ha eseguita mercoledì a Sanremo, uno sfarzoso festival annuale della canzone, con un’espressione impassibile mentre si girava accanto a due conduttori televisivi sorridenti ed affiancato da un gruppo di ballerini vestiti con costumi da pollo giallo”. Nessun riferimento al lancio del cappello, fortunatamente.

Piccola nota a margine: “Il Ballo del Qua Qua” è una rivisitazione in chiave italiana di “Der Ententanz”, un brano composto dallo svizzero Werner Thomas.