I Depeche Mode sono tornati: pubblicato il primo singolo del nuovo album Memento Mori

I Depeche Mode sono tornati e a poche settimane dall'annuncio del tour europeo a sostegno dell'album Memento Mori, che toccherà anche l'Italia, hanno pubblicato un singolo tratto dal primo lavoro della band orfana di Andy Fletcher morto lo scorso anno.

La traccia, accompagnata da un video diretto da Anton Corbijn, si chiama "Ghosts Again" e come spiegato dalla stessa band parla di addii, perdita e dolore, un chiaro riferimento all'amico morto. Alle parole del frontman Dave Gahan si aggiunge la chitarra di Martin Gore.

"Per me Ghosts Again cattura perfettamente l'equilibro che esiste tra malinconia e gioia" commenta Gahan, a cui fa eco Gore che aggiunge come "non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ascolto. Sono eccitato dall'idea di poterlo condividere con tutti".

Contestualmente alla pubblicazione del brano, che ha debuttato in radio alla mezzanotte del 10 Febbraio 2023, è stata annunciata anche la data di lancio di "Memento Mori": il quindicesimo album della band sarà disponibile dal 24 Marzo in formato fisico e digitale.

I Depeche Mode sono saliti anche sul palco di Sanremo 2023 in qualità di super ospiti della serata finale, a dimostrazione di un rapporto particolare che c'è tra l'iconica band ed il nostro Paese.



Il lancio del nuovo album dei Depeche Mode si aggiunge alla nuova versione di The Dark Side of The Moon firmata Roger Waters.