Depeche Mode allo Stadio San Siro di Milano stasera 14 Luglio 2023: la scaletta

Dopo la prima tappa del Memento Mori Tour dei Depeche Mode a Roma, continua la mini tournée della band di Dave Gahan nel nostro paese. Stasera, 14 Luglio 2023, Gahan e Goore si esibiranno allo stadio San Siro di Milano per presentare l’ultimo lavoro.

La scaletta del concerto dovrebbe essere la seguente:

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Nelle scorse ore intanto è arrivato l’annuncio che il Memento Mori World Tour 2024 toccherà anche il nostro paese il prossimo anno, con tre date. Il 23 Marzo 2024 i Depeche Mode si esibiranno al Pala Alpitour di Torino, mentre l 28 e 30 Marzo 2024 sarà la volta del Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

I biglietti per le nuove tappe sono in vendita dalle ore 10 di giovedì 13 Luglio 2023 per gli iscritti a MyLiveNation, mentre la vendita generale partirà alle ore 11 di oggi 14 Luglio 2023 su Ticketone e le principali piattaforme. Come sempre, sconsigliamo di affidarvi a siti non autorizzati e accreditati.