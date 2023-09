Delta, dal 25 Maggio arriva il volo giornaliero diretto Napoli-New York

Delta Airlines ha annunciato che la prossima estate lancerà un nuovo volo giornaliero nonstop tra Napoli e l’aeroporto JFK di New York. Il via avverrà il 25 Maggio 2024 e la nuova rotta permetterà ai passeggeri di continuare i viaggi con i voli in coincidenza tramite l’hub Delta dell’aeroporto.

Il nuovo volo per e da Napoli sarà operato con l’aeromobile Boeing 767-300 con 211 posti, e presenterà le classi di servizio Delta One con poltrone completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Ai passeggeri sarà data la possibilità di scegliere tra numerose opzioni di cibi e bevande, con menù attentamente curati, snack specializzati, una scelta di birra, vino e liquori di prima qualità. Disponibile anche un’ampia gamma di opzioni d’intrattenimento ed il WiFi a pagamento, oltre che la messaggistica gratuita.

Durante la stagione estiva Delta opererà fino a 94 voli settimanali tra Italia ed USA. Per l’estate 2024 il volo sarà operato secondo i seguenti orari:

DL 233: Napoli (10:00) - New York (14:05), giornaliero

DL 232: New York (16:50) - Napoli (08:00 +1 giorno), giornaliero

“A seguito del successo del network transatlantico Delta di quest’estate – il più grande di sempre - e per rispondere alla forte domanda per i nostri collegamenti sull’Italia, siamo entusiasti di annunciare il primo volo diretto da Napoli per New York,” ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Napoli sarà la quarta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti. Siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia della regione per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre ad offrire una maggiore connettività verso gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altro vettore”.

“Con l’arrivo di un partner d’eccezione come Delta Air Lines, il segmento internazionale, fondamentale per l’exploit turistico nella nostra regione, si arricchisce ulteriormente, confermando il ruolo cruciale e trainante dell’aeroporto di Napoli nello sviluppo turistico ed economico del territorio. Lo scalo JF Kennedy di New York è un hub strategico da cui partono collegamenti per tutto il mondo, un altro importante tassello che incrementa fortemente la connettività intercontinentale dello scalo partenopeo”, ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.