La nuova DeLorean aerotrasformata è un gioiello che punta al futuro

Il futuro di Zemeckis e Gale è ormai passato da un pezzo, ma non smette di far sognare gli appassionati di tutto il mondo con le sue straordinarie intuizioni su un 2015 decisamente più futuribile rispetto a gran parte di quanto proposto dal resto del filone sci-fi anni '80.

A entrare di prepotenza nell'immaginario collettivo è stata sicuramente la DeLorean. Anche se per qualcuno resta un peccato averla utilizzata come macchina del tempo, ringraziamo 'Doc' Brown di aver scelto una bella automobile per il suo progetto, dato che sono ormai quasi 38 anni che i fan si divertono a piazzarla in bella mostra sulle loro mensole. Un'ottima notizia arriva in questo senso proprio da Hot Toys, che tramite SideShow ha lanciato la sua ultima creazione in scala 1:6 per ben 72 cm di splendore. Certo, il prezzo non è tra i più abbordabili e gli 825 dollari richiesti per questo straordinario modello (i ragazzi di Hot Toys hanno trovato il tempo di dipingerlo - cit.) lo rendono un oggetto da collezione decisamente per pochi.

A bordo i dettagli sono tantissimi, a partire dall'aeroconversione con ruote che possono essere messe in configurazione da strada o da volo.

Gli interni sono curati in maniera maniacale e tutto a bordo è perfettamente in scala, con illuminazione per i fanali anteriori e posteriori e un apposito stand per chi desidera tenerla sospesa a mezz'aria.

Forse non siamo ancora pronti per le auto volanti, ma ai nostri figli piacerà! Nel frattempo, a proposito di conversioni, avete sentito le parole di Akyo Toyoda sul retrofit di massa al salone di Tokyo?