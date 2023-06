Delivery e sicurezza alimentare, dati da paura: 200 colonie di batteri nei box dei rider

Messa da parte la questione Aranzulla vs. Deliveroo, i servizi di food delivery ritornano sotto i riflettori della cronaca italiana a causa degli inquietanti risultati di una ricerca scientifica. Quest'ultima, infatti, spiega che negli zaini dei rider possono essere presenti anche oltre 200 colonie di batteri.

La notizia arriva da un'inchiesta realizzata da Gambero Rosso, che ha commissionato un'indagine sulla sicurezza alimentare dei delivery al Laboratorio SiLa, diretto da Laura Panzironi. Proprio Panzironi si è domandata "chi mangerebbe del cibo sapendo che è stato trasportato in un cubo che ospita più di 200 colonie di batteri?". Una domanda che non ha bisogno di risposte.

Eppure, questi sono i dati evidenziati dall'indagine del SiLa. I ricercatori del laboratorio hanno analizzato dei campioni prelevati dal fondo e dalle pareti di un box di Glovo. In totale, le analisi hanno dimostrato la presenza di 200 colonie di batteri sui lati del box del food delivery.

Spiega sempre Gambero Rosso che la cifra è pari al triplo dei massimi consentiti ai pavimenti dei ristoranti durante le ispezioni sanitarie di routine: con cifre come quelle riportate dall'indagine sul box di Glovo, un ristorante sarebbe stato chiuso perché troppo sporco. Inoltre, aggiungono i ricercatori, il cesto analizzato sembrava pulito al tatto e all'olfatto, e non mostrava alcuna avvisaglia della presenza di colonie batteriche al suo interno.

I risultati completi saranno pubblicati sul mensile di Gambero Rosso in edicola dal 28 giugno, ma intanto il portale evidenzia che risultati simili creano seri problemi di sicurezza alimentare, tirando in ballo anche i regolamenti europei sulle normative Hazard-Analysis and Critical Control Points (HACCP). In particolare, secondo Gambero Rosso i colossi del delivery sarebbero responsabili non tanto per la sicurezza produttiva del cibo trasportato dai rider (che rientra tra le incombenze dei locali che lo cucinano), ma per le regole preventive di rischi alimentari nel "modo di fare impresa" e nell'organizzazione del servizio.

Il controllo del rispetto di queste norme è affidato alle ASL, ai NAS e all'ICQRF. Nella realtà dei fatti, però, sembra che queste agenzie non siano ancora riuscite ad organizzare un controllo capillare dei delivery di cibo e alimenti: al contrario, i rider ancora non operano in condizioni a norma, che per esempio impongono il trasporto delle pietanze in veicoli ATP (Accord Transport Perissable) e a temperature comprese tra 60°C e 65°C per i piatti caldi e non superiori ai 10°C per quelli freddi.