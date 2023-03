Dave Grohl cuore d'oro: il leader dei Foo Fighters cucina per i senzatetto per 24 ore

Dave Grohl è non solo noto per la sua militanza dei Nirvana e per essere il frontman dei Foo Fighters, ma anche per il suo cuore d’oro. Non è un caso infatti che sia stato soprannominato “the nicest guy in rock and roll” per il suo carattere ed il cuore d’oro, e quanto fatto di recente lo dimostra ancora una volta.

Il 54enne cantante, chitarrista e batterista infatti ha cucinato per 24 ore per i senzatetto di Los Angeles. Grohl infatti è stato immortalato mentre dava una mano ai volontari dell’associazione Hope of the Valley Rescue Mission a Northridge, nonostante una tempesta.

Dave (che in un video mandato ai fan italiani si è auto soprannominato “Davide”), ha dato prova delle sue abilità dietro al barbecue - che hanno contribuito a cementare il rapporto con amici ed anche con i compagni dei Foo Fighters - cucinando per più di 500 senzatetto della città. Il cantante si è presentato alle 6 del pomeriggio con tutto il necessario per cucinare e con un camion pieno di carne, legumi e verdura. Come se ciò non bastasse, dopo 24 ore di lavoro, la rockstar ha aiutato a pulire l’area ed è tornato a casa.

In attesa del via al nuovo tour dei Foo Fighters, che non toccherà l’Italia, Grohl ha pensato di dare una mano al prossimo.