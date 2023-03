Dalì e Magritte a Milano: al via la mostra sul surrealismo al MUDEC

Milano si riconferma la capitale europea dell'arte contemporanea: dopo l'inaugurazione dell'esibizione dedicata ad Ann Veronica Janssen, visitabile gratuitamente all'HangarBicocca Pirelli, un'altra mostra d'eccezione arriva nel capoluogo lombardo. Stiamo parlando di "Dalì, Magritte, Man Ray e il Surrealismo", in mostra al MUDEC dal 22 marzo.

La mostra porta a Milano 180 opere di Salvador Dalì, René Magritte e Man Ray, compresi dipinti, sculture, disegni, documenti e manufatti provenienti dal Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Le opere verranno giustapposte ad alcuni pezzi della Collezione Permanente del MUDEC di Milano, generando un dialogo tra una selezione di capolavori mai visti prima in Italia.



La mostra è composta in totale da sei sezioni, il cui compito è quello di presentare le molteplici sfaccettature del Surrealismo, la poliedricità delle manifestazioni del movimento e la visione degli artisti che compongono la corrente. Spazio anche a opere provenienti da ambiti artistici estremamente diversi tra loro, tra cui opere su carta, riviste, pubblicazioni, oggetti, sculture e dipinti, immergendo lo spettatore in un mondo surrealista a 360°.Curatori della mostra sono la storica dell'arte Els Hoek, del Museo Boijmans Van Beuningen, e Alessandro Nigro, Professore di Storia della critica dell'Arte all'Università di Firenze. Il fil rouge dell'esibizione sarà il contatto tra surrealismo e culture extra-occidentali, da sempre uno dei "temi forti" del MUDEC (che non a caso, per esteso, si chiama "Museo delle culture di Milano").



Tra le opere più importanti dell'esibizione, ricordiamo "La Reproduction Interdite", un olio su tela del 1937 di René Magritte, "Couple aux têtes pleines de nuages", di Salvador Dalì, del 1936, ma anche il Manifesto del Surrealismo di André Breton, la "Table solaire", sempre di Dalì, e infine "La Maison de verre", ancora una volta di René Magritte, che viene anche usata per la promozione dell'evento in giro per Milano.