I Daft Punk si sono sciolti anche per colpa dell'intelligenza artificiale

La notizia dello scioglimento dei Daft punk ha colto di sorpresa i numerosi fan del duo parigino che con la sua musica elettronica ha accompagnato i fan per quasi 30 anni.

Thomas Bangalter, uno dei membri fondatori del gruppo, nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC pubblicata qualche settimana fa ha fatto lumi sulla decisione, esponendo le sue preoccupazioni per l’ascesa dell’intelligenza artificiale.

Proprio l’IA sembra essere uno dei possibili motivi che hanno portato allo scioglimento dei Daft Punk. Parlando con Mark Savage della BBC, infatti, Bangalter che di recente ha svelato un album solista ha affermato che “i Daft Punk erano un progetto che confondeva il confine tra la realtà e la finzione attraverso questi personaggi robotici”.

Il musicista ha osservato che “amo la tecnologia come strumento, ma sono terrorizzato dalla natura del rapporto tra le macchine e noi. Ora che la storia dei Daft Punk si è conclusa, posso dire che è stato interessante rivelare una parte del processo creativo, che si è basata molto sull’uomo e non sugli algoritmi”.

L’ormai ex Daft Punk si è anche detto preoccupato per l’ascesa dell’IA, ed ha osservato che le sue preoccupazioni “vanno oltre l’utilizzo nella composizione musicale. Nei Daft Punk abbiamo usato queste macchine per esprimere qualcosa di commovente, ma le macchine non possono provare emozioni come gli umani. Siamo sempre stati dalla parte dell’umanità e non da quella tecnologia”.