Daft Punk, la riedizione di 'Random Access Memories' conterrà 35 minuti di nuova musica

È un periodo piuttosto ricco per le riedizioni degli storici album. A poche settimane dal lancio di Lost dei Linkin Park, i Daft Punk hanno annunciato che celebreranno il decimo anniversario di "Random Access Memories" con 35 minuti di musica inedita.

La riedizione dell'ultimo album del duo elettronico sarà disponibile a partire dal 12 Maggio 2023, e conterrà nove tracce con 35 minuti di musica mai pubblicata prima d'ora. L'album sarà disponibile sotto forma di tre LP e 2 CD, oltre che chiaramente sulle principali piattaforme di streaming ed in formato scaricabile.

Columbia Records ha anche fatto sapere che il disco sarà disponibile per la prima volta in Audio Spaziale in Dolby Atmos. Di seguito la tracklist completa:

Give Life Back to Music The Game of Love Giorgio by Moroder Within Instant Crush [ft. Julian Casablancas] Lose Yourself to Dance [ft. Pharrell Williams] Touch [ft. Paul Williams] Get Lucky [ft. Pharrell Williams and Nile Rodgers] Beyond Motherboard Fragments of Time [ft. Todd Edwards] Doin’ It Right [ft. Panda Bear] Contact

Horizon Ouverture Horizon (Japan CD) GLBTM (Studio Outtakes) Infinity Repeating (2013 Demo) GL (Early Take) Prime (2012 Unfinished) LYTD (Vocoder Tests) The Writing of Fragments of Time Touch (2021 Epilogue)

Qualche anno fa, i Daft Punk hanno annunciato il loro scioglimento dopo 28 anni con un commovente video pubblicato sui loro canali ufficiali. Per i fan però arriva questa piacevole sorpresa.