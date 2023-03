Il prato si taglia da solo con il nuovo robot tagliaerba autonomo di STIGA

Una mini rivoluzione per la cura del giardino, portata dal nuovo tagliaerba autonomo STIGA A1500, il primo della categoria a combinare GPS RTK ed AGS di STIGA, in grado di prevedere la disponibilità del segnale GPS e tagliare l’erba in maniera efficace e precisa.

Il robot tagliaerba autonomo di STIGA possiede oltre 30 brevetti tra tecnologie ed elementi di design ed è il primo ad avere la tecnologia AGS predittiva e brevettata che funziona insieme al GPS RK per migliorare l’affidabilità del segnale 4G senza interferenze ed in caso di ostacoli.

Imparando e ricordando dove la ricezione GPS è debole o interrotta, il robot è anche in grado di stabilire dove esistono punti ciechi nel giardino e pianificare conseguentemente ogni giorno il percorso di taglio più efficace. Questo mix fa in modo che l’A1500 tagli uniformemente tutte le parti del prato con estrema precisione, ed evita che vengano accorciate ripetutamente le stesse zone.

Nei negozi da oggi è possibile scegliere tra vari modelli, ognuno dei quali dotato di quattro o sei lame in acciaio al carbonio che ruotano fino a 2850 giri al minuto, che permettono all’erba di restare più sana e morbida evitando l’effetto punte gialle.

Per la mappatura virtuale del prato si basa invece sul GPS e non sui fili perimetrali: in questo modo è ad esempio possibile zone barbecue in estate o far crescere la vegetazione in determinati punti in estate. La gestione avviene tramite l’app STIGA GO che permette di accedere a varie funzioni.

La lista completa dei rivenditori autorizzati alla vendita del nuovo robot STIGA è consultabile sul sito ufficiale del produttore .