CUPRA Talks: Music Edition 2023 con gIANMARIA e Clara live a Milano

Come ripetiamo spesso su queste pagine, CUPRA non è solo un nuovo marchio automotive: è ormai sinonimo di uno stile di vita giovane ed estremamente dinamico. Ce lo confermano una volta di più la nuova collaborazione con la start-up Open Stage e l'evento CUPRA Talks: Music Edition.

Con CUPRA siamo soliti fare esperienze che vanno al di fuori del puro ambito automotive, di recente ad esempio siamo tornati a giocare a padel con il marchio catalano (un giorno con le nuove CUPRA ibride), in merito al mondo musicale invece con il nuovo CUPRA Talks: Music Edition abbiamo avuto la possibilità di ascoltare dal vivo due artisti emergenti come gIANMARIA, famoso soprattutto per aver partecipato a X-Factor 16 e a Sanremo 2023, e Clara, nota anche per la sua partecipazione alla serie Mare Fuori. Con loro l'autore BIAS, giovane compositore e producer di Vicenza.

L'evento si è tenuto il 23 maggio 2023 e ha rappresentato solo una seconda fase della collaborazione fra CUPRA e Primavera Sound. Ancor prima, grazie al progetto CUPRA x Open Stage. Road to Music, il brand catalano è infatti andato alla ricerca di nuovi talenti da premiare e portare al Primavera Sound di Barcellona - a bordo ovviamente di un CUPRA Formentor modificato per l'occasione.

Con il concorso #CUPRAbeat infatti artisti emergenti come Kharfi, Edmmaro, Dj Nuzzle e gli Stunt Pilots con ZoVivaldi hanno avuto l'occasione di cimentarsi nella realizzazione di una traccia musicale attraverso la registrazione e la campionatura dei suoni di una CUPRA Formentor Tribe Edition con l'aiuto del totem Open Stage installato direttamente a bordo di una Tribe Edition 1.4 PHEV da 245 CV. Con il Primavera Sound, evento che si terrà nel primo weekend di giugno, finirà anche questo progetto di collaborazione che vede insieme CUPRA, OpenStage e TikTok. Ricordiamo che l'impegno musicale di CUPRA non finisce qui, viste le collaborazioni con Boiler Room e Rosalìa.